Ким Кардашьян показала в Instagram забавное фото со спящим мужем Канье Уэстом
У популярной американской модели и светской львицы более 100 миллионов подписчиков, которым она не стесняется показывать свою жизнь.
Фото: © instagram.com/kimkardashian
38-летняя звезда американского телевидения и Интернета Ким Кардашьян рассмешила своих фанатов новой фотографией. На этот раз светская львица опубликовала снимок, на котором её супруг (41-летний рэпер Канье Уэст) спит на заднем сиденье авто.
Ким призналась, что понимает своего мужа. "То же самое", — подписала фото Ким. Сама же Кардашьян на снимке сидит в чёрной куртке бренда The North Face.
Поклонники Кардашьян отметили эту публикацию забавной. Некоторые посчитали, что никто не должен будить Уэста, другие же нашли сходство с тем, как они сами спят. Были и те, кто задался вопросом, не разозлит ли Канье такая фотография.