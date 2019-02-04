Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 18:04

Ким Кардашьян показала в Instagram забавное фото со спящим мужем Канье Уэстом

У популярной американской модели и светской львицы более 100 миллионов подписчиков, которым она не стесняется показывать свою жизнь.

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/kimkardashian

Фото: © instagram.com/kimkardashian

38-летняя звезда американского телевидения и Интернета Ким Кардашьян рассмешила своих фанатов новой фотографией. На этот раз светская львица опубликовала снимок, на котором её супруг (41-летний рэпер Канье Уэст) спит на заднем сиденье авто.

Ким призналась, что понимает своего мужа. "То же самое", — подписала фото Ким. Сама же Кардашьян на снимке сидит в чёрной куртке бренда The North Face.

Поклонники Кардашьян отметили эту публикацию забавной. Некоторые посчитали, что никто не должен будить Уэста, другие же нашли сходство с тем, как они сами спят. Были и те, кто задался вопросом, не разозлит ли Канье такая фотография.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Канье Уэст
  • instagram
  • Ким Кардашьян
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar