Ким Кардашьян показала в Instagram забавное фото со спящим мужем Канье Уэстом

38-летняя звезда американского телевидения и Интернета Ким Кардашьян рассмешила своих фанатов новой фотографией. На этот раз светская львица опубликовала снимок, на котором её супруг (41-летний рэпер Канье Уэст) спит на заднем сиденье авто.

Ким призналась, что понимает своего мужа. "То же самое", — подписала фото Ким. Сама же Кардашьян на снимке сидит в чёрной куртке бренда The North Face.

Поклонники Кардашьян отметили эту публикацию забавной. Некоторые посчитали, что никто не должен будить Уэста, другие же нашли сходство с тем, как они сами спят. Были и те, кто задался вопросом, не разозлит ли Канье такая фотография.