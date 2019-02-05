По словам главы Роспотребнадзора, таким образом дети смогут продолжать учиться и при этом сохранить здоровье.

В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы продолжаем прерывание эпидпроцесса в школах и детских садах, переводя детей на дистанционное обучение, и на сегодняшний день полностью закрыто 2694 школы в 58 субъектах и 816 детских дошкольных учреждений, — приводит её слова РИА "Новости".

По словам Поповой, так дети смогут продолжать своё обучение и при этом сохранить своё здоровье.