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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 10:28

В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Также в нижней палате считают полезным ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах со здоровьем.

Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.

Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно

Борис Чернышов

Чернышов предложил также ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила ввести в школах уроки по раннему материнству.

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Анна Стрельцова
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