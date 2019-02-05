В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства

Также в нижней палате считают полезным ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах со здоровьем.

Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.

Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно Борис Чернышов

Чернышов предложил также ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.