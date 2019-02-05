В Госдуме предложили проводить для старшеклассников уроки отцовства
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Также в нижней палате считают полезным ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах со здоровьем.
Зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию Борис Чернышов заявил агентству "Москва", что с российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства.
Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно
Чернышов предложил также ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.
Напомним, ранее заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила ввести в школах уроки по раннему материнству.