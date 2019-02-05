Режиссёр "Тор: Рагнарёк" не хочет снимать третью часть "Стражей Галактики"

Для меня это фильмы Джеймса Ганна. Заниматься чем-то подобным, когда на этих картинах стоит его печать, это как зайти в чей-то дом и сказать: "Эй, я ваш новый папа. Теперь мы будем делать бутерброды с арахисовой пастой вот так". Это как-то неловко.