В Steam началась распродажа игр в честь Китайского Нового года
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Сниженные цены в магазине цифровой дистрибуции от компании Valve будут доступны до 11 февраля.
Сервис Steam объявил о начале распродажи игр. На этот раз акция приурочена к празднику — Китайскому Новому году. Ознакомиться с предложениями, которые появились в магазине, можно на официальном сайте.
Помимо скидок на игры, разработчики в этом году ввели уникальную механику выдачи наград. Таким образом, на специальной странице сервиса можно будет получить виртуальные жетоны, сумма которых зависит от трат пользователей в Steam. Во время распродажи жетоны можно будет менять на бонусы, в том числе и скидку на следующую покупку.
Распродажа в Steam будет активна до одиннадцатого февраля.