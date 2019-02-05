В Steam началась распродажа игр в честь Китайского Нового года

Сервис Steam объявил о начале распродажи игр. На этот раз акция приурочена к празднику — Китайскому Новому году. Ознакомиться с предложениями, которые появились в магазине, можно на официальном сайте .

Помимо скидок на игры, разработчики в этом году ввели уникальную механику выдачи наград. Таким образом, на специальной странице сервиса можно будет получить виртуальные жетоны, сумма которых зависит от трат пользователей в Steam. Во время распродажи жетоны можно будет менять на бонусы, в том числе и скидку на следующую покупку.