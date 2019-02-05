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Опубликовано 5 февраля 2019, 16:02

Nintendo хочет выпустить дешёвую версию приставки Switch

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Новая консоль, чьи габариты будут меньше оригинальной, может поступить в продажу уже в 2019 году.

Японская компания Nintendo планирует выпустить бюджетную версию гибридной консоли Switch. Она будет лишена некоторых возможностей и по своему размеру будет меньше оригинала. Об этом пишет The Verge.

Новая приставка может оказаться в продаже уже в 2019 году. В настоящий момент не сообщается, каких именно функций она может быть лишена. Есть предположение, что новая Switch будет идти без док-станции или слота для картриджей.

Напомним, что в 2019 году компания Nintendo ожидает уменьшения продаж Switch. Изначально японцы планировали продать 20 миллионов консолей, однако теперь эта цифра зафиксирована на отметке в 17 миллионов консолей.

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Сергей Сурепин
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