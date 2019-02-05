Nintendo хочет выпустить дешёвую версию приставки Switch

Новая консоль, чьи габариты будут меньше оригинальной, может поступить в продажу уже в 2019 году.

Японская компания Nintendo планирует выпустить бюджетную версию гибридной консоли Switch. Она будет лишена некоторых возможностей и по своему размеру будет меньше оригинала. Об этом пишет The Verge.

Новая приставка может оказаться в продаже уже в 2019 году. В настоящий момент не сообщается, каких именно функций она может быть лишена. Есть предположение, что новая Switch будет идти без док-станции или слота для картриджей.