Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 10-й сезон
Кадр фильма "Ходячие мертвецы"/ © Кинопоиск
К седьмому эпизоду 9-го сезона количество зрителей, которое следит за шоу, уменьшилось до 4,79 миллиона.
Американский телевизионный канал АМС принял решение продлить популярный сериал "Ходячие мертвецы" на десятый сезон. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице проекта в социальной сети "Твиттер".
Таким образом, своим решением АМС отверг все предположения, которые касались возможного закрытия сериала. Ранее эти слухи ходили из-за того, что у зрителей пропал интерес к шоу. Дело в том, что девятый сезон начинали смотреть около 9,36 миллиона человек, в то время как к седьмой серии их количество снизилось до 4,79 миллиона.
Напомним, в девятом сезоне сериала из проекта ушёл актёр Эндрю Линкольн. Также ранее сообщалось, что канал хочет выпустить кинотрилогию про приключения его героя — Рика Граймса.