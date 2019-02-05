Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 10-й сезон

Американский телевизионный канал АМС принял решение продлить популярный сериал "Ходячие мертвецы" на десятый сезон. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице проекта в социальной сети "Твиттер".

Таким образом, своим решением АМС отверг все предположения, которые касались возможного закрытия сериала. Ранее эти слухи ходили из-за того, что у зрителей пропал интерес к шоу. Дело в том, что девятый сезон начинали смотреть около 9,36 миллиона человек, в то время как к седьмой серии их количество снизилось до 4,79 миллиона.