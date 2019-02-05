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Опубликовано 5 февраля 2019, 15:42

В списке первых ведущих "Оскара" всего двое мужчин

Фото &copy; Matt Sayles/Invision/AP

Фото © Matt Sayles/Invision/AP

Пока что была опубликована только первая партия людей, которые могут принять участие в церемонии.

В 2019 году церемония награждения премии "Оскар" будет проходить без основного ведущего. В связи с этим было принято решение, чтобы церемонию проводили одновременно несколько звёзд. Об этом пишет The Guardian.

В составленный список из тринадцати человек вошли только двое мужчин. Таким образом, компанию Дэниэлу Крэйгу и Крису Эвансу составили Вупи Голдберг, Аквафина, Дженнифер Лопез, Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Тина Фей, Эми Полер, Констанс Ву, Тесса Томпсон, Амандла Стенберг и Майя Рудольф.

Пока что опубликована только первая партия имён людей, которые могут вести церемонию. Общий список организаторы планируют расширить в ближайшие пару недель.

Напомним, что церемония награждения пройдёт 24 февраля.

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Сергей Сурепин
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