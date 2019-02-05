В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора
Экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяй и используй".
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
По мнению Бурматова, нужно вводить экономические меры стимулирования для тех граждан, которые подходят к вопросам утилизации ответственно.
Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал правительство исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду для населения, занимающегося раздельным сбором мусора. Предложение прозвучало в рамках пресс-конференции (прямую трансляцию вёл Лайф).
По словам Бурматова, на сегодняшний день такой платёж един для всех.
— Представьте, вы живёте в Москве и люди у себя дома сортируют мусор по пакетам, потом грузят в машину, везут пластик в один конец города, бумагу — в другой, то есть раздельно собирают отходы и сдают их в переработку. В итоге в платёжке ему выставят такую же сумму, как соседу, который просто взял в мусоропровод кучей кинул и это отправилось гнить на полигон, — пояснил он.
Напомним, что с 1 января в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.