В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора

— Представьте, вы живёте в Москве и люди у себя дома сортируют мусор по пакетам, потом грузят в машину, везут пластик в один конец города, бумагу — в другой, то есть раздельно собирают отходы и сдают их в переработку. В итоге в платёжке ему выставят такую же сумму, как соседу, который просто взял в мусоропровод кучей кинул и это отправилось гнить на полигон, — пояснил он.