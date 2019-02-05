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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 15:45

Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых свалках

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых полигонах бытовых отходов, чтобы горожане могли наблюдать за процессом в режиме онлайн.

— Веб-камеры нужно установить на рекультивируемых свалках. Люди могли бы просто зайти и посмотреть, как и что делается, — сказал Бурматов на пресс-конференции.

Он также добавил, что "мусорная" реформа должна быть прозрачной. Кроме того, Бурматов высказался и по теме раздельного мусора. Предложил ввести льготы для тех граждан, которые подходят к вопросам утилизации ответственно.

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Янковская Ольга
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