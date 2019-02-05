Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых свалках

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых полигонах бытовых отходов, чтобы горожане могли наблюдать за процессом в режиме онлайн.

— Веб-камеры нужно установить на рекультивируемых свалках. Люди могли бы просто зайти и посмотреть, как и что делается, — сказал Бурматов на пресс-конференции.