Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых свалках
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Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил установить веб-камеры на рекультивируемых полигонах бытовых отходов, чтобы горожане могли наблюдать за процессом в режиме онлайн.
— Веб-камеры нужно установить на рекультивируемых свалках. Люди могли бы просто зайти и посмотреть, как и что делается, — сказал Бурматов на пресс-конференции.
Он также добавил, что "мусорная" реформа должна быть прозрачной. Кроме того, Бурматов высказался и по теме раздельного мусора. Предложил ввести льготы для тех граждан, которые подходят к вопросам утилизации ответственно.