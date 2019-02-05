Робот научился играть в "Дженгу". Теперь у машин появится осязание — видео
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Учёные установили на запястье роборуки специальный датчик и двухконтактный манипулятор.
Специалисты из Массачусетского технологического института заявили о том, что им удалось создать робота, который умеет играть в "Дженгу". Об этом сообщает TC.
По мнению учёных, это серьёзный шаг на пути к тому, чтобы обучить роботов управлять объектами в реальном мире. Сами исследователи установили на запястье роботизированной руки датчик и двухконтактный манипулятор, а после усадили перед башней Дженга.
Робот, который научился играть в "Дженгу", демонстрирует то, как сильно изменился метод обучения искусственного интеллекта. Таким образом, по мнению учёных, в ближайшее время можно будет добиться того, что у роботов появится осязание.