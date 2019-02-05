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Опубликовано 5 февраля 2019, 15:31

Робот научился играть в "Дженгу". Теперь у машин появится осязание — видео

Фото &copy; Flickr/s3aphotography

Фото © Flickr/s3aphotography

Учёные установили на запястье роборуки специальный датчик и двухконтактный манипулятор.

Специалисты из Массачусетского технологического института заявили о том, что им удалось создать робота, который умеет играть в "Дженгу". Об этом сообщает TC.

По мнению учёных, это серьёзный шаг на пути к тому, чтобы обучить роботов управлять объектами в реальном мире. Сами исследователи установили на запястье роботизированной руки датчик и двухконтактный манипулятор, а после усадили перед башней Дженга.

Робот, который научился играть в "Дженгу", демонстрирует то, как сильно изменился метод обучения искусственного интеллекта. Таким образом, по мнению учёных, в ближайшее время можно будет добиться того, что у роботов появится осязание.

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Сергей Сурепин
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