Робот научился играть в "Дженгу". Теперь у машин появится осязание — видео

Учёные установили на запястье роборуки специальный датчик и двухконтактный манипулятор.

Специалисты из Массачусетского технологического института заявили о том, что им удалось создать робота, который умеет играть в "Дженгу". Об этом сообщает TC.

По мнению учёных, это серьёзный шаг на пути к тому, чтобы обучить роботов управлять объектами в реальном мире. Сами исследователи установили на запястье роботизированной руки датчик и двухконтактный манипулятор, а после усадили перед башней Дженга.