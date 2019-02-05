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Опубликовано 5 февраля 2019, 15:21

Никакой разницы. Лицо Росса из "Друзей" заменили лицом Николаса Кейджа

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/derpfakes

Скрин из видео © youtube.com/derpfakes

Пользователи в Сети оказались шокированы тем, насколько оба актёра оказались похожи между собой.

На форуме Reddit пользователи нашли достаточно странный феномен лица Николаса Кейджа. Оказалось, что он ничем не отличается от Росса Геллера из сериала "Друзья", которого сыграл Дэвид Швиммер.

Дело в том, что лицо Николаса Кейджа наложили на лицо Дэвида Швиммера. Оказалось, что внешний вид Росса после этого абсолютно не поменялся. Также пользователи наложили лицо Кейджа на лица других персонажей, однако там разница заметна моментально.

Публикация на Reddit быстро набрала популярность — она собрала более трёх тысяч лайков. Сами же пользователи пишут, что лицо Николаса Кейджа даже больше подходит Россу, чем лицом Дэвида Швиммера.

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Сергей Сурепин
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