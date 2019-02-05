Россияне оказались частыми жертвами унижений в Сети

Как удалось установить специалистам, 71 процент опрошенных из России сталкивались с оскорблениями в Интернете.

Россияне чаще жителей других государств подвергаются травле в Сети. Об этом сообщила пресс-служба компании Microsoft, сославшись на результаты исследования культуры общения и личной безопасности в Интернете.

Как удалось установить, 71% опрошенных из России сталкивались с оскорблениями в сети. Данный показатель у россиян оказался выше общемирового на 20%. Помимо всего прочего россияне чаще подвергаются риску в Сети со стороны посторонних людей — этот показатель для России равен 60%, в то время как мировой показатель составляет 36%.