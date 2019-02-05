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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 15:11

Россияне оказались частыми жертвами унижений в Сети

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Как удалось установить специалистам, 71 процент опрошенных из России сталкивались с оскорблениями в Интернете.

Россияне чаще жителей других государств подвергаются травле в Сети. Об этом сообщила пресс-служба компании Microsoft, сославшись на результаты исследования культуры общения и личной безопасности в Интернете.

Как удалось установить, 71% опрошенных из России сталкивались с оскорблениями в сети. Данный показатель у россиян оказался выше общемирового на 20%. Помимо всего прочего россияне чаще подвергаются риску в Сети со стороны посторонних людей — этот показатель для России равен 60%, в то время как мировой показатель составляет 36%.

Таким образом, индекс цифровой культуры, который был основан на результатах исследования, поставил Россию на 19-е место. Всего в рейтинге участвует 22 страны.

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Сергей Сурепин
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