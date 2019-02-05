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Опубликовано 5 февраля 2019, 15:01

Внебрачный сын Шварценеггера пошёл по стопам отца

Фото &copy; Instagram/projoe2

Фото © Instagram/projoe2

Молодой человек демонстрирует известные позы американской звезды, а также много времени проводит в зале.

21-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баэн — решил пойти по стопам своего отца. Он всерьёз занимается бодибилдингом, а также публикует фотографии, которые повторяют те позы, которые когда-то демонстрировал Арни.

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Just a lil thicc

Публикация от Joseph Baena (@projoe2)

Джозеф серьёзно начал заниматься своим телом в конце 2017 года. За это время молодому парню уже удалось показать серьёзные результаты, а также похвастаться поразительной горой мышц.

Напомним, Джозеф родился в 1997 году. Его мать — домработница, которая работала в доме Шварценеггера. Арни не стал отказываться от отцовства и теперь всячески принимает участие в жизни своего сына.

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Сергей Сурепин
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