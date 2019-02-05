В Госдуме рассказали о регионах-передовиках по раздельному сбору мусора

В нижней палате парламента отметили, что 20 субъектов не побоялись вынести на публичное обсуждение территориальные схемы размещения отходов.

Глава Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что Мордовия и Севастополь активно развивают вторичную переработку мусора, в связи с чем их можно назвать успешно справляющимися с "мусорной" реформой.

Мордовия <...> внедряет технологии раздельного сбора, хотя от столицы они далековато. Но они этим давно уже занимаются. Могу привести в пример и Севастополь — единственный город федерального значения, который не стал откладывать "мусорную" реформу Владимир Бурматов

По словам парламентария, у Севастополя нет своих мощностей по переработке вторичного сырья, поэтому город продаёт его в соседние регионы.

Заводы по переработке бумаги, пластика, других фракций у нас стоят всего на 30–40% загруженные. Там дефицит сырья. Поэтому регионы, быстрее переходящие на раздельный сбор, экономически оправдывают данное решение. Это просто выгодно Владимир Бурматов

Глава комитета Госдумы отметил, что двадцать регионов не побоялись вести диалог со своими гражданами и вынесли на публичное обсуждение территориальные схемы размещения отходов.

Ранее Бурматов предложил установить камеры на рекультивируемых полигонах бытовых отходов, чтобы горожане могли наблюдать за процессом в режиме онлайн.