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Опубликовано 5 февраля 2019, 15:09

Авторы игры "Ведьмак" заплатят компенсацию автору книги "Ведьмак"

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;wikipedia

 Фото: © wikipedia

В настоящий момент разработчики популярной игры не разглашают точную сумму компенсации.

Польская студия CD Projekt RED приняла решение заплатить писателю Анджею Сапковскому компенсацию. Таким образом разработчики признают его роль в создании серии "Ведьмак". Об этом сообщает GI.

Точная сумма выплаты не разглашается. Однако уже известно, что она меньше шестнадцати миллионов долларов — именно столько требовал писатель. При этом сумма больше, чем компания обязана была выплатить.

Также в своём заявлении разработчики сообщили, что с помощью данной компенсации они надеются сохранить хорошие отношения с польским писателем. Обе стороны пришли к соглашению — ситуация была решена полюбовно.

Напомним, изначально Сапковский получил за права на книгу лишь 35 тысяч злотых (600 тысяч рублей). Писатель не верил в успех игры, однако, когда "Ведьмак" стал популярным, начал требовать от разработчиков ещё денег.

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Сергей Сурепин
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