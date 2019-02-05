Авторы игры "Ведьмак" заплатят компенсацию автору книги "Ведьмак"

В настоящий момент разработчики популярной игры не разглашают точную сумму компенсации.

Польская студия CD Projekt RED приняла решение заплатить писателю Анджею Сапковскому компенсацию. Таким образом разработчики признают его роль в создании серии "Ведьмак". Об этом сообщает GI.

Точная сумма выплаты не разглашается. Однако уже известно, что она меньше шестнадцати миллионов долларов — именно столько требовал писатель. При этом сумма больше, чем компания обязана была выплатить.

Также в своём заявлении разработчики сообщили, что с помощью данной компенсации они надеются сохранить хорошие отношения с польским писателем. Обе стороны пришли к соглашению — ситуация была решена полюбовно.