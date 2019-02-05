Ресторатор и Айза стали ведущими нового реалити-шоу

Новое шоу посвящено клипам. Участникам из различных стран будет выдано по сто долларов на создание музыкального видео. Автор лучшего получил 2,5 миллиона рублей. Шоу будет проходить на Бали. Из популярных участников пока известно о группе Rasa и Рите Дакоте.