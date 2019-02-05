Ресторатор и Айза стали ведущими нового реалити-шоу
Скрины из видео: © youtube/YOUTUBErack/Вместе
Новая передача посвящена клипам. Автор лучшего видео сможет стать рублёвым миллионером.
Ресторатор и Айза Анохина (бывшая жена российского рэпера Гуфа) стали ведущими нового реалити-шоу. Передача получила название VBATTLE. Об этом сообщил The Flow.
Новое шоу посвящено клипам. Участникам из различных стран будет выдано по сто долларов на создание музыкального видео. Автор лучшего получил 2,5 миллиона рублей. Шоу будет проходить на Бали. Из популярных участников пока известно о группе Rasa и Рите Дакоте.
Напомним, что Ресторатор (Александр Тимарцев) является организатором и ведущим Versus Battle. Это одна из главных площадок в России для проведения баттлов среди рэперов.