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Опубликовано 5 февраля 2019, 17:58

Стало известно, кто будет петь во время вручения премии "Оскар-2019"

Фото: &copy;&nbsp;Danny Moloshok/Invision/AP

Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Американские киноакадемики пообещали, что зрителей ждёт невероятное выступление 24 февраля.

Американская киноакадемия официально заявила, что Леди Гага и Брэдли Купер выступят на 91-й церемонии вручении премии "Оскар". Американские звёзды исполнят песню под названием Shallow. Информация об этом появилась на официальной странице академии в "Твиттере".

Таким образом, Гага и Купер исполнят песню, которая заявлена в категории "Лучшая песня". Помимо трека Shallow зрители услышат ещё несколько песен: All The Stars — Кендрика Ламара и SZA — из фильма "Чёрная пантера", The Place Where Lost Things Go в исполнении Эмили Блант из "Мэри Поппинс".

Напомним, церемония награждения премией "Оскар" пройдёт 24 февраля.

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Сергей Сурепин
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