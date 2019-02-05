Пропавший читинский школьник двое суток играл с приятелем в компьютерные игры
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Десятилетний мальчик пропал в субботу, а по факту его пропажи уже было возбуждено уголовное дело.
В Чите (Забайкальский край) местный школьник на протяжении двух суток играл у своего приятеля в компьютер. Мальчик пропал в выходные, заявили в региональном управлении СК России.
Согласно опубликованной информации, 10-летний ребёнок пропал в субботу, 2 февраля. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело. В полицию обратилась мать мальчика.
К масштабным поискам пришлось подключить не только полицейских, но и волонтёров со следователями. В итоге мальчика нашёл один из волонтёров. В результате выяснилось, что он был у своего друга, у которого проводил время за играми.