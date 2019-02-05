Пропавший читинский школьник двое суток играл с приятелем в компьютерные игры

Десятилетний мальчик пропал в субботу, а по факту его пропажи уже было возбуждено уголовное дело.

В Чите (Забайкальский край) местный школьник на протяжении двух суток играл у своего приятеля в компьютер. Мальчик пропал в выходные, заявили в региональном управлении СК России.

К масштабным поискам пришлось подключить не только полицейских, но и волонтёров со следователями. В итоге мальчика нашёл один из волонтёров. В результате выяснилось, что он был у своего друга, у которого проводил время за играми.