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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 18:17

Пропавший читинский школьник двое суток играл с приятелем в компьютерные игры

Фото: &copy; Flickr/lupuca

Фото: © Flickr/lupuca

Десятилетний мальчик пропал в субботу, а по факту его пропажи уже было возбуждено уголовное дело.

В Чите (Забайкальский край) местный школьник на протяжении двух суток играл у своего приятеля в компьютер. Мальчик пропал в выходные, заявили в региональном управлении СК России.

Согласно опубликованной информации, 10-летний ребёнок пропал в субботу, 2 февраля. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело. В полицию обратилась мать мальчика.

К масштабным поискам пришлось подключить не только полицейских, но и волонтёров со следователями. В итоге мальчика нашёл один из волонтёров. В результате выяснилось, что он был у своего друга, у которого проводил время за играми.

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Сергей Сурепин
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