Книги вместо игрушек. McDonald's приучит детей к чтению
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Изменения компания вводит исключительно в рамках детского меню под названием Happy Meal.
Компания McDonald's приняла решение обновить Happy Meal. Теперь вместо игрушек сеть ресторанов быстрого питания будет класть книги британского писателя Роальда Даля. Об этом сообщает Stuff.
Пока что акция распространяется на новозеландские рестораны. Таким образом в компании планируют приучить юных посетителей к чтению. Всего планируется раздать 800 тысяч книг.
Напомним, ресторан решил отойти от игрушек в меню ещё два года назад. Именно тогда McDonald’s добавил книги в список сюрпризов для меню Happy Meal. Аналогичная кампания уже проводилась в Великобритании в прошлом году — за шесть дней в стране удалось продать 14 миллионов книг.