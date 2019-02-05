Книги вместо игрушек. McDonald's приучит детей к чтению

Пока что акция распространяется на новозеландские рестораны. Таким образом в компании планируют приучить юных посетителей к чтению. Всего планируется раздать 800 тысяч книг.

Напомним, ресторан решил отойти от игрушек в меню ещё два года назад. Именно тогда McDonald’s добавил книги в список сюрпризов для меню Happy Meal. Аналогичная кампания уже проводилась в Великобритании в прошлом году — за шесть дней в стране удалось продать 14 миллионов книг.