Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссёром "Богемной рапсодии"

Популярный актёр оказался вовсе не в восторге от работы со знаменитым постановщиком.

Голливудский актёр Рами Малек прокомментировал скандальные новости, связанные с режиссёром "Богемной рапсодии". Актёр, игравший в этом фильме, признался, что работать с режиссёром Брайаном Сингером было очень неприятно. Именно последнего обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Малека, это ужасная ситуация, поэтому он переживает за каждую жертву Сингера. Также актёр добавил, что он понимает, через что людям пришлось пройти, и считает это ужасным. Малеку неприятно осознавать, что подобные вещи происходят во время #MeToo, когда ведётся борьба против насилия.