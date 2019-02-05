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Опубликовано 5 февраля 2019, 17:32

Спортсмен проглотил зубочистку. Теперь у него заражение крови и кровотечение

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Молодой человек страдал от боли в животе и тошноты, также у него началась диарея и повысилась температура.

Профессиональный спортсмен в США случайно проглотил зубочистку. В связи с этим он заработал инфекцию, которая опасна для жизни. Об этом сообщает Ars Technica.

18-летний юноша начал плохо себя чувствовать во время поездки на тренировку — он посещал другой штат. Спортсмен страдал от тошноты, у него были боли в животе. У спортсмена повысилась температура, была диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и отпустили спустя пять часов, так и не поставив диагноз.

Невзирая на отсутствие медицинской помощи, спортсмену стало лучше — боль ослабла, температура снизилась. Симптомы вернулись только через две недели. В итоге ему сделали колоноскопию и нашли зубочистку в кишечнике — она пробила не только стенку толстой кишки, но и артерию. Молодой человек провёл в больнице около недели. Для полного восстановления и возвращения в спорт ему понадобилось семь месяцев.

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Сергей Сурепин
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