Спортсмен проглотил зубочистку. Теперь у него заражение крови и кровотечение

Молодой человек страдал от боли в животе и тошноты, также у него началась диарея и повысилась температура.

Профессиональный спортсмен в США случайно проглотил зубочистку. В связи с этим он заработал инфекцию, которая опасна для жизни. Об этом сообщает Ars Technica.

18-летний юноша начал плохо себя чувствовать во время поездки на тренировку — он посещал другой штат. Спортсмен страдал от тошноты, у него были боли в животе. У спортсмена повысилась температура, была диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и отпустили спустя пять часов, так и не поставив диагноз.