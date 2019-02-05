Модель снялась с нищими и разъярила публику

Девушка опубликовала фотографии в социальной сети Instagram. Она стоит в пиджаке и шортах.

Модель и индийско-канадский дизайнер по имени Баббу провела модную фотосессию. Сделала она это с бедняками, чем разгневала своих фанатов и пользователей Сети. Об этом сообщает издание Metro.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в социальной сети Instagram. На снимках она позирует в жёлтом пиджаке и шортах. На вещах надписи spice girl (горячая штучка). Фотографии были сделаны в Индии, на рыбном рынке в Мумбае.