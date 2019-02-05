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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 17:47

Модель снялась с нищими и разъярила публику

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/babbuthepainter

Фото: © instagram.com/babbuthepainter

Девушка опубликовала фотографии в социальной сети Instagram. Она стоит в пиджаке и шортах.

Модель и индийско-канадский дизайнер по имени Баббу провела модную фотосессию. Сделала она это с бедняками, чем разгневала своих фанатов и пользователей Сети. Об этом сообщает издание Metro.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в социальной сети Instagram. На снимках она позирует в жёлтом пиджаке и шортах. На вещах надписи spice girl (горячая штучка). Фотографии были сделаны в Индии, на рыбном рынке в Мумбае.

Многие подписчики раскритиковали модель за эту съёмку. На некоторых фото Баббу запечатлена в окружении бедно одетых мужчин-индусов. Некоторые из участников фотосессии — босые. По мнению пользователей Сети, девушка просто использовала бедных людей в своих коммерческих целях. Модель заявила, что она не планирует оправдываться, а все недовольные могут просто не следить за ней.

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Сергей Сурепин
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