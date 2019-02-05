Получавшая миллионы топ-модель стала бездомной
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В своей молодости популярная модель работала в крупном агентстве Ford Models и снималась для Vogue.
Бывшая испанская модель Настасия Урбано оказалась бездомной. Об этом она рассказала в своём новом интервью, передаёт издание Daily Mail.
Sad story. Former Vogue supermodel Nastasia Urbano, who was making a million dollars a year in the 1980’s, is now homeless and living on the streets of Barcelona. She says her ex-husband “left her with nothing but the clothes on her back”. pic.twitter.com/vZ9GrPfR5a— Mike Sington (@MikeSington) 5 февраля 2019 г.
В настоящий момент 57-летняя женщина не может платить по счетам. В связи с этим у неё началась депрессия. Женщине приходится ночевать в помещениях банков — там клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.
В молодости модель была в агентстве Ford Models, она снималась для Vogue, была лицом парфюмов Yves Saint Lauren. Женщине платили по миллиону долларов в год. Однако потом её разорил бывший муж. По словам бывшей модели, она хочет жить, а не выживать — женщина устала выпрашивать деньги. Теперь она хочет восстановиться как личность, чтобы люди гордились ею.