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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 18:06

Получавшая миллионы топ-модель стала бездомной

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/AboGuzmanCubero

Фото: © twitter.com/AboGuzmanCubero

В своей молодости популярная модель работала в крупном агентстве Ford Models и снималась для Vogue.

Бывшая испанская модель Настасия Урбано оказалась бездомной. Об этом она рассказала в своём новом интервью, передаёт издание Daily Mail.

В настоящий момент 57-летняя женщина не может платить по счетам. В связи с этим у неё началась депрессия. Женщине приходится ночевать в помещениях банков — там клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.

В молодости модель была в агентстве Ford Models, она снималась для Vogue, была лицом парфюмов Yves Saint Lauren. Женщине платили по миллиону долларов в год. Однако потом её разорил бывший муж. По словам бывшей модели, она хочет жить, а не выживать — женщина устала выпрашивать деньги. Теперь она хочет восстановиться как личность, чтобы люди гордились ею.

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Сергей Сурепин
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