Стивен Сигал планирует переехать в Краснодарский край. Вместе с семьёй

В настоящий момент популярный американский актёр выбирает между приморским Геленджиком и столичным Краснодаром.

В бизнес-команде популярного актёра из Голливуда Стивена Сигала появилась информация о том, что он запланировал переезд в Краснодарский край. Об этом сообщает KP.RU.

По словам журналистов, эта информация поступила от коллеги актёра. Он рассказал, что Стивен уже разговаривал с губернатором Краснодарского края и попросил предоставить ему жильё в этом регионе.