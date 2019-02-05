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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 18:37

Стивен Сигал планирует переехать в Краснодарский край. Вместе с семьёй

Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото:© РИА Новости/Сергей Пятаков

В настоящий момент популярный американский актёр выбирает между приморским Геленджиком и столичным Краснодаром.

В бизнес-команде популярного актёра из Голливуда Стивена Сигала появилась информация о том, что он запланировал переезд в Краснодарский край. Об этом сообщает KP.RU.

По словам журналистов, эта информация поступила от коллеги актёра. Он рассказал, что Стивен уже разговаривал с губернатором Краснодарского края и попросил предоставить ему жильё в этом регионе.

Есть предположение, что Сигал устал от климата элитного Подмосковья, который ему некомфортен. Актёр хочет жить в более привычных для себя широтах, где теплее. При этом в мэриях Краснодара и Геленджика ничего не знают про переезд Сигала.

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Сергей Сурепин
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