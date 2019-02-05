Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 18:34

"Ибица", туалетный юмор и рэп. Дмитрий Киселёв дал интервью Юрию Дудю

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/вДудь

Фото: © youtube.com/вДудь

После длительного перерыва вышло новое видео на YouTube-канале "вДудь", а его героем стал российский телеведущий.

Вечером 5 февраля на официальном YouTube-канале "вДудь" вышло новое видео. На этот раз Юрий Дудь взял интервью у российского телеведущего программы "Вести недели" телеканала "Россия 1" Дмитрия Киселёва.

В соответствующем видео Киселёв рассказал, зачем он записывал видео про итоги 2018 года в стиле рэп. Вместе с этим ведущий заявил, что ему был неприятен клип "Ибица" Киркорова и Баскова, назвав это видео "туалетным юмором".

Также Дмитрий Киселёв заявил, что уже есть рэперы, которые согласились принять участие в его фестивале хип-хоп музыки. Среди них — Кравц, который также выступает арт-директором фестиваля. Мероприятие должно будет пройти в Коктебеле.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • Дмитрий Киселев
  • Юрий Дудь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar