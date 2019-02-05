"Ибица", туалетный юмор и рэп. Дмитрий Киселёв дал интервью Юрию Дудю

После длительного перерыва вышло новое видео на YouTube-канале "вДудь", а его героем стал российский телеведущий.

Вечером 5 февраля на официальном YouTube-канале "вДудь" вышло новое видео. На этот раз Юрий Дудь взял интервью у российского телеведущего программы "Вести недели" телеканала "Россия 1" Дмитрия Киселёва.

В соответствующем видео Киселёв рассказал, зачем он записывал видео про итоги 2018 года в стиле рэп. Вместе с этим ведущий заявил, что ему был неприятен клип "Ибица" Киркорова и Баскова, назвав это видео "туалетным юмором".