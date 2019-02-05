Названы самые большие страхи российских пользователей Сети
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Специалисты при этом не рекомендуют переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и почте.
Интернет-пользователи из России больше всего опасаются взлома учётных записей и учётных паролей. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на специалистов "Лаборатории Касперского", которые проводили соответствующие исследования.
Наибольшую тревогу у 65 процентов людей, которые часто пользуются Интернетом, вызывает возможный взлом учётных записей. Ещё 62 процента пользователей боятся вредоносного программного обеспечения, которое может перехватывать пароли.
Также специалисты "Лаборатории Касперского" дали рекомендации, которые помогут избежать проблем. В частности, специалисты не рекомендуют переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят в мессенджерах и почте. Кроме того, специалисты советуют обновлять операционную систему на регулярной основе.