Названы самые большие страхи российских пользователей Сети

Специалисты при этом не рекомендуют переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и почте.

Интернет-пользователи из России больше всего опасаются взлома учётных записей и учётных паролей. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на специалистов "Лаборатории Касперского", которые проводили соответствующие исследования.

Наибольшую тревогу у 65 процентов людей, которые часто пользуются Интернетом, вызывает возможный взлом учётных записей. Ещё 62 процента пользователей боятся вредоносного программного обеспечения, которое может перехватывать пароли.