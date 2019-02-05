Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 19:12

Названы самые большие страхи российских пользователей Сети

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Специалисты при этом не рекомендуют переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и почте.

Интернет-пользователи из России больше всего опасаются взлома учётных записей и учётных паролей. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на специалистов "Лаборатории Касперского", которые проводили соответствующие исследования.

Наибольшую тревогу у 65 процентов людей, которые часто пользуются Интернетом, вызывает возможный взлом учётных записей. Ещё 62 процента пользователей боятся вредоносного программного обеспечения, которое может перехватывать пароли.

Также специалисты "Лаборатории Касперского" дали рекомендации, которые помогут избежать проблем. В частности, специалисты не рекомендуют переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят в мессенджерах и почте. Кроме того, специалисты советуют обновлять операционную систему на регулярной основе.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Лаборатория Касперского
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar