"Движение вверх" получило премию "Блокбастер" как чемпион кинопроката России
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Отечественной кинокартине про спорт удалось собрать в прокате более трёх миллиардов рублей.
Лента "Движение вверх" режиссёра Антона Мегердичева получила премию "Блокбастер". Фильм стал самым кассовым в России и СНГ в 2018 году. Церемония награждения прошла 5 февраля в гостинице "Азимут Москва Олимпик", сообщает ТАСС.
Фильм вышел 28 декабря 2017 года. Лента собрала в прокате более трёх миллиардов рублей. Сама картина рассказывает о матче между сборными США и СССР в финале баскетбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр 1972 года (проходили в Мюнхене).
Самый кассовый российский анимационный фильм года — "Три богатыря и принцесса Египта" режиссёра Константина Феоктистова. Лента собрала более 811 миллионов рублей. Самым кассовым фильмом в формате IMAX стала работа "Мстители: Война бесконечности" (257 миллионов рублей).