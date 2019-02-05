Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 19:57

"Движение вверх" получило премию "Блокбастер" как чемпион кинопроката России

Фото: &copy; Twitter / n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Отечественной кинокартине про спорт удалось собрать в прокате более трёх миллиардов рублей.

Лента "Движение вверх" режиссёра Антона Мегердичева получила премию "Блокбастер". Фильм стал самым кассовым в России и СНГ в 2018 году. Церемония награждения прошла 5 февраля в гостинице "Азимут Москва Олимпик", сообщает ТАСС.

Фильм вышел 28 декабря 2017 года. Лента собрала в прокате более трёх миллиардов рублей. Сама картина рассказывает о матче между сборными США и СССР в финале баскетбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр 1972 года (проходили в Мюнхене).

Самый кассовый российский анимационный фильм года — "Три богатыря и принцесса Египта" режиссёра Константина Феоктистова. Лента собрала более 811 миллионов рублей. Самым кассовым фильмом в формате IMAX стала работа "Мстители: Война бесконечности" (257 миллионов рублей).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • движениевверх
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar