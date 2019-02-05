"Движение вверх" получило премию "Блокбастер" как чемпион кинопроката России

Отечественной кинокартине про спорт удалось собрать в прокате более трёх миллиардов рублей.

Лента "Движение вверх" режиссёра Антона Мегердичева получила премию "Блокбастер". Фильм стал самым кассовым в России и СНГ в 2018 году. Церемония награждения прошла 5 февраля в гостинице "Азимут Москва Олимпик", сообщает ТАСС.

Фильм вышел 28 декабря 2017 года. Лента собрала в прокате более трёх миллиардов рублей. Сама картина рассказывает о матче между сборными США и СССР в финале баскетбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр 1972 года (проходили в Мюнхене).