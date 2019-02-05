Алеся Кафельникова три месяца не общается с обидевшим её отцом

Популярная российская модель Алеся Кафельникова рассказала о том, что она уже три месяца не общается с отцом. По словам 20-летней россиянки, отец её очень обидел в своё время, сообщает StarHit .

Дочка популярного российского теннисиста Евгения Кафельникова заявила, что её отец врёт. Дело в том, что ранее он говорил о том, что у него нет номера дочери, поэтому никак не может комментировать слухи о состоянии здоровья Алеси. По словам девушки, у её отца есть её номер.