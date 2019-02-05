Алеся Кафельникова три месяца не общается с обидевшим её отцом
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Оказывается, у юной российской модели в настоящий момент очень напряжённые отношения с родственником.
Популярная российская модель Алеся Кафельникова рассказала о том, что она уже три месяца не общается с отцом. По словам 20-летней россиянки, отец её очень обидел в своё время, сообщает StarHit.
Дочка популярного российского теннисиста Евгения Кафельникова заявила, что её отец врёт. Дело в том, что ранее он говорил о том, что у него нет номера дочери, поэтому никак не может комментировать слухи о состоянии здоровья Алеси. По словам девушки, у её отца есть её номер.
Напомним, ранее Кафельникову подозревали в наркотической зависимости. До этого девушка проходила курс лечения.