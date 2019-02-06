У турецких контрабандистов изъяли Библию возрастом около 1200 лет
Фото: © Twitter /ANADOLU AGENCY (ENG)
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.
В Турции в районе Каяпынар провинции Диярбакыр сотрудники жандармерии задержали группу контрабандистов, пытавшихся вывезти из страны раритетную Библию, изданную около 1200 лет назад. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.
Отмечается, что изъятая Библия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.
1,200-year Bible found in southeastern #Turkey https://t.co/Twkfhm70zj pic.twitter.com/A1OMLirQQH— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 5, 2019
По данным агентства, задержано шесть человек, причастных к совершению преступления. Трое из них пытались найти покупателя Библии.