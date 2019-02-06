У турецких контрабандистов изъяли Библию возрастом около 1200 лет

Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.

В Турции в районе Каяпынар провинции Диярбакыр сотрудники жандармерии задержали группу контрабандистов, пытавшихся вывезти из страны раритетную Библию, изданную около 1200 лет назад. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

Отмечается, что изъятая Библия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.