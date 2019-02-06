Дима Билан написал книгу, посвящённую самому себе
Фото: © Twitter / kuban_official
Рукопись получила название "Планета Билан". В ней певец рассказал обо всём самом сокровенном.
Популярный российский певец Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе. Мемуары получили название "Планета Билан". Об этом сообщает StarHit.
Из книги можно будет узнать о том, почему певец до сих пор не женился. Согласно опубликованной информации, Билан всегда выбирал карьеру, хотя и сам любил, и был любим.
Также Билан признаётся, что он занимается творчеством вовсе не из-за денег. Основной мотиватор 37-летнего артиста — любовь к музыке.