Умер актёр Кристофер Сент-Джон. Он собирался жениться на российской модели

Звезду американского телевизионного сериала "Молодые и дерзкие" нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Тело Кристофера Сент-Джона полиция нашла спустя сутки после смерти. Предполагаемая причина смерти — передозировка алкоголя. Об этом сообщает Usa Today .

52-летний актёр недавно проходил курс лечения от депрессии. Его выписали из больницы за несколько дней до смерти. Его невеста (российская модель Ксения Михалева) до сих пор не может поверить в смерть любимого, с которым они помолвились пять месяцев назад.