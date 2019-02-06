Умер актёр Кристофер Сент-Джон. Он собирался жениться на российской модели
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Тело популярного артиста сотрудникам полиции удалось обнаружить спустя сутки после смерти.
Звезду американского телевизионного сериала "Молодые и дерзкие" нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Тело Кристофера Сент-Джона полиция нашла спустя сутки после смерти. Предполагаемая причина смерти — передозировка алкоголя. Об этом сообщает Usa Today.
52-летний актёр недавно проходил курс лечения от депрессии. Его выписали из больницы за несколько дней до смерти. Его невеста (российская модель Ксения Михалева) до сих пор не может поверить в смерть любимого, с которым они помолвились пять месяцев назад.
Напомним, Сент-Джон снимался в сериалах "Корни", "Счастливые дни", "Дела семейные", "Молодые и дерзкие".