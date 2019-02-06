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Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 10:24

Умер актёр Кристофер Сент-Джон. Он собирался жениться на российской модели

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Тело популярного артиста сотрудникам полиции удалось обнаружить спустя сутки после смерти.

Звезду американского телевизионного сериала "Молодые и дерзкие" нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Тело Кристофера Сент-Джона полиция нашла спустя сутки после смерти. Предполагаемая причина смерти — передозировка алкоголя. Об этом сообщает Usa Today.

52-летний актёр недавно проходил курс лечения от депрессии. Его выписали из больницы за несколько дней до смерти. Его невеста (российская модель Ксения Михалева) до сих пор не может поверить в смерть любимого, с которым они помолвились пять месяцев назад.

Напомним, Сент-Джон снимался в сериалах "Корни", "Счастливые дни", "Дела семейные", "Молодые и дерзкие".

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Сергей Сурепин
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