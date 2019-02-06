Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 10:35

"Слишком много белых". Организаторов премии "Оскар" критикуют за фото номинантов

Фото: &copy; twitter@TheAcademy

Фото: © twitter@TheAcademy

Всего на ежегодной фотографии перед 91-й церемонией собрались в этом году более 200 номинантов.

Американская академия киноискусств показала традиционную общую фотографию. На ней можно найти всех номинантов на премию "Оскар" в этом году.

На фотографии, которую делают каждый год, находятся 212 номинантов. Эти люди работали над 52 фильмами, которые удостоились в этом году номинаций на премию "Оскар".

Пользователям в Сети не понравилась фотография. В частности, они раскритиковали киноакадемию за то, что на фотографии слишком много белых людей. Некоторые из критиков написали, что белых людей на фотографии настолько много, что им пришлось уменьшить яркость экрана и надеть солнцезащитные очки, чтобы хоть что-то разглядеть.

Напомним, церемония награждения премии "Оскар" пройдёт 24 февраля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Оскар
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar