Valve проведёт трансляцию церемонии награждения The Steam Awards 2018

Соответствующее мероприятие для геймеров должно состояться восьмого февраля этого года.

Компания Valve назовёт победителей премии The Steam Awards 2018 в прямом эфире. Трансляция проведена будет на Steam.TV. Об этом сообщает BC.

Ранее итоги ежегодной премии, которую проводят создатели Steam, проходили в текстовом варианте. Само же мероприятие состоится 8 февраля. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.