Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 10:45

Valve проведёт трансляцию церемонии награждения The Steam Awards 2018

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Соответствующее мероприятие для геймеров должно состояться восьмого февраля этого года.

Компания Valve назовёт победителей премии The Steam Awards 2018 в прямом эфире. Трансляция проведена будет на Steam.TV. Об этом сообщает BC.

Ранее итоги ежегодной премии, которую проводят создатели Steam, проходили в текстовом варианте. Само же мероприятие состоится 8 февраля. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, голосование за номинантов The Steam Award 2018 проходило 21−27 ноября во время осенней распродажи. Победителей пользователи выбирали с 20 декабря по 3 января.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar