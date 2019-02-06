Adidas выпустит кроссовки по мотивам "Игры престолов"

Новая коллекция будет состоять из нескольких моделей обуви под названием UltraBOOST.

Компания Adidas показала официальные фотографии коллекции кроссовок, которые посвящены "Игре престолов". Об этом сообщает Winter is Coming.

Коллекция кроссовок состоит из моделей UltraBOOST. Расцветки обуви отсылают к фигурирующим в сериале семьям — домам Ланнистеров, Старков, Таргариенов, а также к другим организациям и героям.