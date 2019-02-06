Adidas выпустит кроссовки по мотивам "Игры престолов"
Новая коллекция будет состоять из нескольких моделей обуви под названием UltraBOOST.
Компания Adidas показала официальные фотографии коллекции кроссовок, которые посвящены "Игре престолов". Об этом сообщает Winter is Coming.
Фото: © winteriscoming.net
Коллекция кроссовок состоит из моделей UltraBOOST. Расцветки обуви отсылают к фигурирующим в сериале семьям — домам Ланнистеров, Старков, Таргариенов, а также к другим организациям и героям.
Новые кроссовки выйдут в апреле 2019 года. Релиз будет приурочен к премьере финального сезона "Игры престолов", которая состоится 14 апреля.