В ГД предложили ввести налоговый вычет на автомобили

В нижней палате парламента напомнили, что в позапрошлом году под инициативой об отмене ввозных пошлин на иностранные машины для жителей ДВФО подписалось более 30 тысяч человек.

Депутаты Государственной думы РФ предложили ввести для жителей ДВФО налоговый вычет на автомобили. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным издания, в целях поддержки жителей Дальневосточного федерального округа предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий миллион рублей. Соответственно, выплата по нему будет составлять максимум 130 тысяч рублей.

Авторы инициативы напомнили, что в позапрошлом году под общественной инициативой об отмене ввозных пошлин на иностранные машины для жителей ДВФО подписалось более тридцати тысяч человек.