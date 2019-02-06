За последнюю неделю превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в 43 регионах России.

Почти половина россиян — 49% — привиты против гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что прививку против гриппа получили более 70,8 миллиона человек, что составляет 49% от общей численности населения России. При этом почти 5,8 миллиона человек получили её за счёт работодателей.

Отмечается, что за неделю с 28 января по 3 февраля превышение эпидемического порога было зарегистрировано в 43 регионах страны.