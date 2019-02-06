"Яндекс" начал снимать сериалы

К следующему году выйдет как минимум два оригинальных шоу: "Министерство" — о чиновниках и коррупции, а также детектив "Водоворот".

Компания "Яндекс" запустила производство оригинальных сериалов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники в нескольких медиакомпаниях. В настоящий момент "Яндекс" ведёт переговоры с продюсерами, в этом году в работу будет запущено 8–10 проектов.

Первые работы "Яндекс" покажет в начале 2020 года. По результатам премьер будет принято решение, необходимо ли производить собственный контент на постоянной основе российской компании.

В настоящий момент финальные договорённости достигнуты как минимум по двум проектам. Речь идёт о сериале "Министерство (о чиновниках и коррупции), а также о детективе "Водоворот". Режиссёром первого выступит Роман Волобуев, второй снимет Андрей Стемпковский.