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Опубликовано 6 февраля 2019, 10:31

"Яндекс" начал снимать сериалы

Фото &copy; Агентство городских новостей "Москва"/ Игорь Иванко

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Игорь Иванко

К следующему году выйдет как минимум два оригинальных шоу: "Министерство" — о чиновниках и коррупции, а также детектив "Водоворот".

Компания "Яндекс" запустила производство оригинальных сериалов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники в нескольких медиакомпаниях. В настоящий момент "Яндекс" ведёт переговоры с продюсерами, в этом году в работу будет запущено 8–10 проектов.

Первые работы "Яндекс" покажет в начале 2020 года. По результатам премьер будет принято решение, необходимо ли производить собственный контент на постоянной основе российской компании.

В настоящий момент финальные договорённости достигнуты как минимум по двум проектам. Речь идёт о сериале "Министерство (о чиновниках и коррупции), а также о детективе "Водоворот". Режиссёром первого выступит Роман Волобуев, второй снимет Андрей Стемпковский.

Согласно предварительной информации, "Яндекс" готов выделять бюджеты, сопоставимые с годовыми зарплатами на десятки сериалов крупного российского телеканала. На выпуск 8–10 оригинальных сериалов компании хватит 1,5 миллиарда рублей в год. Таким образом, "Яндекс" планирует развивать свой онлайн-кинотеатр на базе "Кинопоиска", а также увеличить число платных подписчиков.

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Сергей Сурепин
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