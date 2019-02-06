Джим Керри сыграет в мюзикле "Мастер и Маргарита" в Санкт-Петербурге

57-летний популярный американский актёр получил роль Воланда. Представления пройдут в феврале.

Популярный актёр, шоумен и комик Джим Керри сыграет в мюзикле "Мастер и Маргарита". Выступления пройдут 14–17 февраля в Санкт-Петербурге в театре "ЛДМ. Новая сцена". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сам актёр сыграет Воланда. Проектом занимается продюсерская компания Makers Lab. Её представители заявили о том, что зрителей ждёт настоящая сенсация. Также они сообщили, что Джим Керри — большой фанат Булгакова и русской классической литературы, поэтому он с радостью согласился принять участие в этой постановке.