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Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 10:38

Джим Керри сыграет в мюзикле "Мастер и Маргарита" в Санкт-Петербурге

Фото &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

57-летний популярный американский актёр получил роль Воланда. Представления пройдут в феврале.

Популярный актёр, шоумен и комик Джим Керри сыграет в мюзикле "Мастер и Маргарита". Выступления пройдут 14–17 февраля в Санкт-Петербурге в театре "ЛДМ. Новая сцена". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сам актёр сыграет Воланда. Проектом занимается продюсерская компания Makers Lab. Её представители заявили о том, что зрителей ждёт настоящая сенсация. Также они сообщили, что Джим Керри — большой фанат Булгакова и русской классической литературы, поэтому он с радостью согласился принять участие в этой постановке.

Кроме того, стало известно, что тень мессира сыграет афроамериканец. Однако организаторы мероприятия пока держат его имя в тайне.

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Сергей Сурепин
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