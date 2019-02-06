Раскрыта большая тайна фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Как оказалось, зрители популярной киноленты никогда не замечали, что их обманывают.

Популярный британский актёр Дэниел Рэдклифф раскрыл тайну первой части "Гарри Поттера". Как оказалось, для каждого актёра-ребёнка, который принимал участие в съёмках фильма, авторы ленты делали слепок всей челюсти.

По словам Рэдклиффа, все герои во время съёмок носили фальшивые зубы. Актёр рассказал, что, когда зубы начинали выпадать (в связи со сменой молочных на постоянные), этот недостаток можно было быстро устранить, вставив ненастоящий зуб, чтобы продолжать снимать.