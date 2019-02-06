Раскрыта большая тайна фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр фильма "Гарри Поттер и Философский камень"/ © Кинопоиск
Как оказалось, зрители популярной киноленты никогда не замечали, что их обманывают.
Популярный британский актёр Дэниел Рэдклифф раскрыл тайну первой части "Гарри Поттера". Как оказалось, для каждого актёра-ребёнка, который принимал участие в съёмках фильма, авторы ленты делали слепок всей челюсти.
По словам Рэдклиффа, все герои во время съёмок носили фальшивые зубы. Актёр рассказал, что, когда зубы начинали выпадать (в связи со сменой молочных на постоянные), этот недостаток можно было быстро устранить, вставив ненастоящий зуб, чтобы продолжать снимать.
Также актёр отметил, что иногда это бросается в глаза и становится очевидным. Например, когда в одной сцене у героя нет зуба, а в другой — полный рот ровных и белых зубов.