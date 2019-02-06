В Госдуме предложили Басте и Дудю пропагандировать здоровое питание

В нижней палате парламента напомнили, что несколько лет назад проводилась антипропаганда курения, в которой также принимали участие многие известные люди.

В Государственной думе РФ предложили рэперу Басте (Василию Вакуленко) и видеоблогеру Юрию Дудю рассказать гражданам страны о пользе здорового питания. Инициативу озвучил первый зампред комитета по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР), сообщает агентство "Москва".

По словам Натарова, несколько лет назад проводилась активная антипропаганда курения, в которой также принимали участие многие известные люди. Подобную кампанию нужно организовать и за здоровое питание.

Натаров убеждён, что это должны быть граждане, вызывающие доверие у россиян. Если говорить о блогерах, то тем, к кому прислушивается молодёжь, на сегодняшний день является Дудь, считает глава комитета.

Также он высказался в пользу участия в кампании как большого числа представителей сетевого сообщества и не исключил привлечение к акции рэперов. Если, например, Баста обратится к своей аудитории, это может сработать.