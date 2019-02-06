Лежали в помойке. В Швеции обнаружили похищенные сокровища королевской семьи

Сейчас с королевскими регалиями работают эксперты, чтобы подтвердить их подлинность.

В Стокгольме нашли украденные минувшим летом похоронные регалии короля Карла IX и его супруги Кристины. Об этом сообщает шведская полиция.

Сообщается, что сокровища были обнаружены в мусорном баке в пригороде Стокгольма. Сейчас находку изучают эксперты, чтобы подтвердить её подлинность. По данным полиции, украденные регалии оцениваются в 6,5 миллиона евро.