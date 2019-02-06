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Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 12:30

Лежали в помойке. В Швеции обнаружили похищенные сокровища королевской семьи

Фото: &copy; aftonbladet.se

Фото: © aftonbladet.se

Сейчас с королевскими регалиями работают эксперты, чтобы подтвердить их подлинность.

В Стокгольме нашли украденные минувшим летом похоронные регалии короля Карла IX и его супруги Кристины. Об этом сообщает шведская полиция.

Сообщается, что сокровища были обнаружены в мусорном баке в пригороде Стокгольма. Сейчас находку изучают эксперты, чтобы подтвердить её подлинность. По данным полиции, украденные регалии оцениваются в 6,5 миллиона евро.

Как писал ранее Лайф, в августе 2018 года неизвестные проникли в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века: корону короля Карла IX, державу и корону его жены Кристины, которая скончалась в 1625 году.

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Евгений Шуваев
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