В девяти странах зафиксировано региональное распространение заболевания, в пяти странах – локальное и ещё в пяти — частные случаи.

В 26 странах Европы зарегистрировано распространение гриппа, и его активность продолжает расти, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— В 26 странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа... Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти, — говорится в сообщении.

В девяти странах врачи зафиксировали региональные вспышки заболевания, в пяти странах — локальные и ещё в пяти странах зафиксированы частные случаи ОРВИ.