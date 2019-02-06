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Регион
Опубликовано 6 февраля 2019, 16:03

Дешёвый фотошоп. В Сети назвали фейком участие Джима Керри в российском театре

Фото &copy; VK/Официальная группа мюзикла "Мастер и Маргарита"

Фото © VK/Официальная группа мюзикла "Мастер и Маргарита"

Пользователи говорят о том, что организаторы фестиваля просто использовали лицо актёра для рекламы.

Недавно стало известно о том, что в Россию приедет популярный актёр, шоумен и комик Джим Керри. Сообщалось, что он должен был выступить в Санкт-Петербурге в рамках мюзикла "Мастер и Маргарита". Однако пользователи в Сети говорят, что информация о выступлении Керри — фейк.

По словам пользователей, организаторы мероприятия (продюсерская компания Makers Lab) просто использовали изображение Джима Керри для привлечения внимания и рекламы спектакля. В частности, стало известно, что несколько лет назад организация использовала имя Кевина Спейси в качестве участника одного из выступлений, чтобы привлечь внимание.

Как пишет издание Znak.com, им на вопрос об участии Керри организаторы ответили: "Без комментариев". На запрос журналистов Лайфа организаторы не ответили.

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Сергей Сурепин
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