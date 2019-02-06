Дешёвый фотошоп. В Сети назвали фейком участие Джима Керри в российском театре

Пользователи говорят о том, что организаторы фестиваля просто использовали лицо актёра для рекламы.

Недавно стало известно о том, что в Россию приедет популярный актёр, шоумен и комик Джим Керри. Сообщалось, что он должен был выступить в Санкт-Петербурге в рамках мюзикла "Мастер и Маргарита". Однако пользователи в Сети говорят, что информация о выступлении Керри — фейк.

По словам пользователей, организаторы мероприятия (продюсерская компания Makers Lab) просто использовали изображение Джима Керри для привлечения внимания и рекламы спектакля. В частности, стало известно, что несколько лет назад организация использовала имя Кевина Спейси в качестве участника одного из выступлений, чтобы привлечь внимание.