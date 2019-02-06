Актёра Лиама Нисона обвинили в расизме

Из-за некоторых высказываний, которые себе позволила звезда кино, был спровоцирован скандал.

Британский актёр Лиам Нисон оказался в центре расистского скандала. На этот раз звезда фильмов "Реальная любовь", "Список Шиндлера" неправильно подобрал слова во время интервью, сообщает The Independent.

66-летний актёр дал весьма скандальное интервью в рамках пресс-тура своего нового фильма под названием "Снегоуборщик". В беседе с журналистом он заявил о проблеме насилия и рассказал, что несколько лет назад его подруга стала жертвой сексуального насилия.