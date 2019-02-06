Актёра Лиама Нисона обвинили в расизме
Фото: © Evan Agostini/Invision/AP
Из-за некоторых высказываний, которые себе позволила звезда кино, был спровоцирован скандал.
Британский актёр Лиам Нисон оказался в центре расистского скандала. На этот раз звезда фильмов "Реальная любовь", "Список Шиндлера" неправильно подобрал слова во время интервью, сообщает The Independent.
66-летний актёр дал весьма скандальное интервью в рамках пресс-тура своего нового фильма под названием "Снегоуборщик". В беседе с журналистом он заявил о проблеме насилия и рассказал, что несколько лет назад его подруга стала жертвой сексуального насилия.
Эта ситуация сильно травмировала актёра. Тогда он взял биту и начал искать обидчика. По словам актёра, если бы из бара вышел темнокожий, то он мог бы убить его. Это заявление Нисона негативно восприняла общественность, некоторые начали предрекать крах его карьере.