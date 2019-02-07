Быстрее всех заболевают дети. В России на карантин закрыты более 2,5 тысячи школ и более 800 детских садов. Как сообщает Роспотребнадзор, в каждом регионе работают горячие линии и консультационные пункты, где специалисты отвечают на вопросы о профилактике заболеваний.