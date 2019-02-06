Звезда «Игры престолов» сыграет Профессора Икс

Актёра решили нанять для участия в популярном сериале «Легион», который рассказывает о людях со сверхспособностями.

Официальный twitter-аккаунт сериала "Легион" сообщил, что в заключительном сезоне актёрский состав пополнит Стефани Корнелиуссен. Она сыграет Габриэль Хэллер, мать Дэвида Хэллера.

Также актёрский состав пополнит Гарри Ллойд, который исполнит роль его отца — Профессора Икс. Датская модель и актриса Стефани Корнелиуссен наиболее известна по роли Йоханны Уэллик в шоу "Мистер Робот". При этом Гарри Ллойда вы могли увидеть в "Игре престолов", где он сыграл Визерис Таргариен, брата Дейенерис.