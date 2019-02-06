Звезда «Игры престолов» сыграет Профессора Икс
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Актёра решили нанять для участия в популярном сериале «Легион», который рассказывает о людях со сверхспособностями.
Официальный twitter-аккаунт сериала "Легион" сообщил, что в заключительном сезоне актёрский состав пополнит Стефани Корнелиуссен. Она сыграет Габриэль Хэллер, мать Дэвида Хэллера.
Также актёрский состав пополнит Гарри Ллойд, который исполнит роль его отца — Профессора Икс. Датская модель и актриса Стефани Корнелиуссен наиболее известна по роли Йоханны Уэллик в шоу "Мистер Робот". При этом Гарри Ллойда вы могли увидеть в "Игре престолов", где он сыграл Визерис Таргариен, брата Дейенерис.
Напомним, третий сезон "Легиона" будет последним. Его автор Ной Хоули изначально задумывал закончить шоу именно на нём, поэтому телесериал получит естественное завершение.