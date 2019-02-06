Премьера фильма с Лиамом Нисоном сорвалась из-за его расистских высказываний

В настоящий момент карьера популярного актёра находится под большим вопросом и может закончиться.

Авторы и промоутеры фильма "Снегоуборщик" приняли решение отменить красную ковровую дорожку, а также праздничный приём по поводу премьеры ленты. Вместе с этим продюсеры картины запретили актёру Лиаму Нисону появляться в кинотеатре во время показа работы.

Причина этого — недавнее высказывание актёра, которое в Сети назвали расизмом. Дело в том, что Нисон в интервью The Independent рассказал, что его подруга стала жертвой изнасилования, нападающий был темнокожим. Нисон решил отомстить ему. По словам актёра, он был готов убить любого темнокожего, который попался бы ему на пути.