Подписчики Дудя разочаровались в нём из-за интервью с Киселёвым

В настоящий момент видео набрало более трёх миллионов просмотров за первые сутки. Ролик получил 93 тысячи лайков, а также 189 тысяч дизлайков. Сейчас это самый низко оценённый выпуск "вДудя".

Из комментариев к видео становится понятно, что зрители негативно отнеслись к тому, как Дудь подготовился к интервью. Некоторые пользователи считают, что Юрию лучше брать интервью у рэперов, на которых он "может тренироваться". Также зрители посчитали, что Киселёву удалось выглядеть достойно и "отбивать вопросы Дудя".