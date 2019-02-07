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Опубликовано 7 февраля 2019, 02:30

Подписчики Дудя разочаровались в нём из-за интервью с Киселёвым

Фото: &copy; Twitter / MoskRussia

Фото: © Twitter / MoskRussia

Постоянные зрители интервью на YouTube считают, что российский телеведущий "победил" Дудя.

Ведущий передачи "Вести недели" на канале "Россия" и руководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв дал интервью Юрию Дудю. Соответствующее видео вышло 5 февраля на YouTube-канале "вДудь". Зрители считают, что Киселёв "победил" блогера.

Предыстория — "Ибица", туалетный юмор и рэп. Дмитрий Киселёв дал интервью Юрию Дудю.

В настоящий момент видео набрало более трёх миллионов просмотров за первые сутки. Ролик получил 93 тысячи лайков, а также 189 тысяч дизлайков. Сейчас это самый низко оценённый выпуск "вДудя".

Из комментариев к видео становится понятно, что зрители негативно отнеслись к тому, как Дудь подготовился к интервью. Некоторые пользователи считают, что Юрию лучше брать интервью у рэперов, на которых он "может тренироваться". Также зрители посчитали, что Киселёву удалось выглядеть достойно и "отбивать вопросы Дудя".

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Сергей Сурепин
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