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Опубликовано 7 февраля 2019, 00:04

Названы самые жаркие места на планете

Фото: &copy; Twitter / mayadejendela

Фото: © Twitter / mayadejendela

Рейтинг самых жарких мест в мире был составлен британским изданием The Independent.

Журналисты в первую очередь отметили национальный парк "Долина Смерти" (Калифорния, США). Именно здесь была зарегистрирована самая высокая температура воздуха — летом она достигает 47°C.

Также в рейтинг вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол (Эфиопия). Специалисты считают, что именно она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населённых мест Земли. Кроме того, в рейтинг вошёл город Эль-Азизия (Ливия) — в летние месяцы температура здесь поднимается до 48 градусов.

Также самыми жаркими в мире местами признаны были пустыня Деште-Лут (Иран), населённый пункт Тират-Цви (Израиль), город Томбукту (Мали), провинция Кебили (Тунис), оазис Гадамес (Ливия), а также город Бендер-Махшехр (Иран).

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Сергей Сурепин
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