Названы самые жаркие места на планете

Журналисты в первую очередь отметили национальный парк "Долина Смерти" (Калифорния, США). Именно здесь была зарегистрирована самая высокая температура воздуха — летом она достигает 47°C.

Также в рейтинг вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол (Эфиопия). Специалисты считают, что именно она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населённых мест Земли. Кроме того, в рейтинг вошёл город Эль-Азизия (Ливия) — в летние месяцы температура здесь поднимается до 48 градусов.